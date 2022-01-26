Производные жирных кислот из лосося оказались эффективны против слабоумия

На их основе можно создать новые лекарства против болезней Альцгеймера и Паркинсона, считают ученые

Ученые доказали противовоспалительную активность двух производных от жирных кислот из лосося. Эти вещества можно использовать для разработки новых лекарств против приводящих к слабоумию нейродегенеративных заболеваний — болезней Альцгеймера и Паркинсона. Результаты исследования опубликовал International Journal of Molecular Sciences, кратко об этом пишет пресс-служба Российского научного фонда.

Биологи из Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского (Владивосток) изучили противовоспалительную активность двух производных от жирных кислот — N-докозагексаеноилэтаноламина (синаптамида) и N-эйкозапентаеноилэтаноламина (EPEA). Эти соединения ученые получили из жирных кислот, содержащихся в лососе.

«Наше исследование показало, что синаптамид и EPEA эффективно борются с причинами воспаления нервной ткани, причем синаптамид имеет более высокую активность. В дальнейшем мы планируем детальнее исследовать их работу на опытных животных. Полученные результаты открывают широкие перспективы использования этих соединений для лечения и профилактики нейродегенеративных заболеваний», — рассказала руководитель проекта Анна Тыртышная.

К слабоумию приводят многие нейродегенеративные заболевания, например, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Ученые до сих пор не понимают, как они развиваются на молекулярном уровне, но у всех подобных заболеваний есть общая черта — сильное воспаление нервной ткани, от которого страдают самые многочисленные клетки нервной системы — клетки микроглии и астроглии. Они изменяют свою форму и начинают вырабатывать большое количество химических соединений, которые привлекают в мозг иммунные клетки, что еще больше усиливает воспаление.

Поэтому для разработки лекарств, которые помогут остановить развитие нейродегенеративных заболеваний, ученые ищут противовоспалительные вещества. В новой работе, чтобы определить, насколько синаптамид и EPEA подавляют воспаление, ученые обработали ими искусственно выращенные клетки микроглии мыши. Затем к ним добавили раствор липополисахарида — компонента клеточной стенки бактерий, который искусственно вызывал воспаление.

Силу воспалительной реакции биологи определили по количеству в клеточных культурах провоспалительных факторов. Оказалось, что синаптамид и EPEA снизили уровень этих веществ до 41% по сравнению с образцами, которые обработали только липополисахаридом. Кроме того, оба производных увеличили количество противовоспалительных факторов.

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