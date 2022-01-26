Искусственный интеллект научили прогнозировать гипогликемию у диабетиков

Благодаря этому пациенты смогут заранее предпринять меры для предотвращения подобного состояния

Ученые предложили метод с использованием систем искусственного интеллекта для прогнозирования развития гипогликемии у пациентов с сахарным диабетом. Благодаря этому можно будет вовремя предупреждать об угрозе экстремально низкого уровня глюкозы в крови.

«Были построены прогнозные модели, которые позволяют предсказать падение уровня глюкозы с горизонтом планирования от пяти минут до получаса. Этого времени достаточно, чтобы пациент, получив сигнал о развивающейся гипогликемии, принял меры по ее купированию. В дальнейшем на основе этого метода может быть создано некое приложение, которое будучи установлено на смартфон или другой мобильный гаджет, сможет своевременно предупреждать пациента о развитии опасной для его здоровья ситуации», — говорится в сообщении.

Гипогликемия — это экстремально низкий уровень глюкозы в крови, который нарушает нормальную работу организма, прежде всего, клеток головного мозга и сердца, и может привести к очень тяжелым последствиям для здоровья, включая кому и смерть.

У здорового человека при снижении уровня глюкозы в крови, например, при физической нагрузке, мгновенно прекращается выработка собственного инсулина, а из печени в кровь начинает поступать глюкоза. В результате, уровень глюкозы в крови повышается, и гипогликемия не развивается. Но у людей с диабетом I типа, принимающих инсулин в виде лекарства, эти механизмы не работают в полном объеме: невозможно быстро удалить из «крови» лишний инсулин, а их печень вырабатывает глюкозу слишком медленно

«На самом деле, с гипогликемией несложно справиться, обычно достаточно выпить сладкого чая или сока, съесть одну-две конфеты. Проблема в том, что делать это надо на начальной стадии ее развития, но часто это происходит в ночной период, когда человек спит. Поэтому, с точки зрения терапии, очень важно научиться предвидеть развитие подобных событий для каждого конкретного пациента», — рассказал заместитель руководителя НИИ клинической и экспериментальной лимфологии по научной работе Вадим Климонтов.

Для решения проблемы ученые использовали базу данных пациентов, результаты непрерывного мониторинга уровня глюкозы в их крови. По словам Климонтова, замеры осуществляли с помощью специального носимого устройства каждые пять минут, анализ данных производился по более чем сотне признаков. На основе этих данных исследователи построили прогнозные модели, которые позволяют предсказывать падение уровня глюкозы. В результате, пациент своевременно получает сигнал о развитии опасного состояния и может принять меры для его предотвращения.

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