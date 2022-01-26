Минздрав прогнозирует до 60 тысяч COVID-больных в Украине ежесуточно в ближайшее время

В среднем ежедневное количество новых случаев заражения коронавирусом будет вдвое больше, чем было во время предыдущей волны осенью. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире «Сніданок з 1+1».
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Все из-за штамма коронавируса Омикрон, ныне активно распространяющегося в Европе. Глава Минздрава отметил, что вакцинация остается действенной против нового варианта вируса.
Статистика указывает, что вакцинация работает и против Омикрона. Это один из фейков, которые нужно развенчивать. Потому и запущена бустерная доза. После шестого месяца имеется незначительное снижение иммунитета после базового курса прививки,
– заявил Ляшко
Заболеваемость уже растет
Заболеваемость коронавирусом в Украине растет уже третью неделю подряд. Также возросло и количество госпитализаций.
Между тем в Минздраве успокаивают, что хоть Омикрон и заразнее Дельты, но протекает гораздо легче. Кроме того, каждый день против COVID-19 вакцинируются все больше украинцев.
Ситуация с коронавирусом в Украине:
Источник: Минздрав
- За прошедшие сутки, 25 января, в Украине обнаружили 24 321 новый случай заражения коронавирусом. В последний раз такое количество больных регистрировали в первой половине ноября.
- Количество госпитализированных по сравнению с позавчерашним днем выросло вдвое – 3 073 против 1 507.
- Больше всего новых больных обнаружили на Прикарпатье, в Киеве, а также во Львовской и Харьковской областях.
- К сожалению, еще 141 человек умер. Со вчера выписали 5 514 пациентов.