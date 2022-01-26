Ученые улучшили эффективность антиоксиданта для лечения воспалений глаз

В частности, он стал в четыре раза дольше сохранять свою активность, увеличив этот срок с двух недель до двух месяцев

Ученые улучшили эффективность мощного антиоксиданта для лечения заболеваний глаз — фермента супероксиддисмутаза (SOD1). Исследователи адаптировали методику получения его наночастиц. Результаты исследования опубликовал научный журнал Biomedicines, кратко об этом пишет пресс-служба МГУ им. Ломоносова.

«Доклинические испытания показали, что наночастицы на основе фермента [супероксиддисмутазы] лучше проникают во внутренние структуры глаза, дольше сохраняют активность и не обладают токсическим эффектом», — говорится в сообщении.

Доставить лекарства внутрь глаза сложно, поскольку проницаемость его структур ограниченна. Кроме того, антиоксидантный фермент быстро перестает быть эффективным. В новой работе ученые адаптировали методику получения наночастиц SOD1 для использования в офтальмологической практике.

«Для этого наша научная группа подобрала компоненты системы, наиболее приемлемые и безопасные для лечения глазных заболеваний. Наряду с этим мы существенно улучшили характеристики частиц, содержащих фермент, — активность, стабильность при хранении, распределение по размерам. Например, активность SOD1 в составе наночастиц оставалась практически неизменной в течение 60 дней при температуре 4 °С, в то время как чистый фермент уже за две недели становится практически неактивным», — рассказал один из авторов работы, аспирант МГУ Александр Ванеев.

Также авторы работы доказали, что полученные наночастицы эффективны при лечении воспалительных глазных заболеваний на примере увеита (воспаление сосудистой оболочки глаза). И изучили, как проникают наночастицы во внутренние структуры глаза, что стало ключевым моментом во всем исследовании. Как отмечают авторы работы, основная проблема применения немодифицированного фермента — его быстрое вымывание со слизистой оболочки глаза, что влияет на дальнейшее проникновение во внутренние структуры.

«Оказалось, что наночастицы намного лучше и дольше удерживаются на поверхности роговицы глаза, активность фермента в их составе через 30 минут после введения была почти в 3 раза выше, чем у обычного SOD1. Стоит отметить также, что даже большие дозы препарата не оказывают ни аллергического, ни токсического влияния на живые организмы. На данный момент наша разработка успешно прошла доклинические испытания. В дальнейшем мы предполагаем успешно завершить клиническую фазу и выйти на рынок глазных препаратов с эффективным противовоспалительным лекарственным средством», — добавил Ванеев

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