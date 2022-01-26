Что в Донецке говорят о войне

Странно в Донецке и непонятно. Со всех сторон готовятся к войне: «власти ДНР» сообщают, что Украина вот-вот нападет на гордые самопровозглашенные «республики», подконтрольная территория Украины то ли готовится, то ли нет к войне с Россией, а среди дончан – тишина. Пожалуй, слово «безразличие», а еще лучше – «апатия» вполне подойдет, чтобы описать состояния рядового жителя Донецка в этой ситуации.

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«Мы уже не боимся войны. Она уже восьмой год идет. Что для нас должно измениться?» – задается вопросом, наверное, каждый второй дончанин.

По этой же причине в магазинах нет ажиотажа, никто не скупает ящиками соль, сахар, спички и свечки. Не ставятся баррикады у зданий администраций, не укладываются мешки с песком… Впрочем, они лежат там с весны, закрывают окна изнутри.

«В апреле-мае мы же готовились к большой войне. В тот раз не случилось – но решили не убирать мешки на всякий случай. Вот, может, пригодятся. Хотя, как по мне, так пусть это «МГБ» сотрут с лица земли», — плюется пожилой мужчина.

Действительно, окна в здании «министерства госбезопасности ДНР» на бульваре Шевченко заложены мешками с песком, возле здания дежурят военные, а по периметру – забор и проволока с маскировочными сетками. А ведь раньше здесь был институт цветных металлов, остановка общественного транспорта до сих пор так и называется…

Похоже, только это и намекает на войну, не считая соцсетей. В Телеграм-каналах – истерика пропагандистов, попытки запугать мирных, ядовитые стрелы в адрес Украины. Все как обычно бывает, когда достоверной информации нет, а народ «взбодрить» чем-то надо.

«Мы не обсуждаем тему вторжения, войны, захвата или еще чего-то. Информация льется потоком и, наверное, у нас уже на ушах фильтры. Нет, тот, кто хочет пугаться – сидит, читает и пугается. Нам, извините, безразлично», — утверждает преподаватель вуза Алексей.

Дончане говорят: что обсуждать, когда все решается вовсе не в Донецке? На месте своих проблем хватает: из последних наболевших тем – плохо почищенные от снега дороги и бродячие животные, которые бросаются на людей. в Макеевке от укуса бешеной бездомной собаки умер 13-летний мальчик. В Петровскома районе Донецка жительницу укусила белка, больная бешенством. Стаи бездомных животных постепенно захватывают города – и вопрос, как безопасно выйти на улицу, беспокоит граждан гораздо больше, чем война, будь она неладна.

«Если есть время – можно болтать в соцсетях, но обычно обсуждение какой-то темы типа войны, признания/непризнания «ДНР», присоединения/неприсоединения к России очень быстро переходит в плоскость оскорблений и ругательств, поэтому тратить драгоценную жизнь на глупые перебранки в интернете я не собираюсь, — говорит Алексей. – К тому же соревноваться с ботами, которых обучают лучшие кадры с Лубянки, еще более бессмысленно. Так что лучше заняться другими полезными делами…»

Причем такая ситуация уже не первый год. Поняв, что жить в «полупереваренном» состоянии придется неизвестно сколько, дончане перебросили остатки сил на мирные заботы. Психика укрылась за невидимой, но прочной стеной безразличия к внешним раздражителям: волнует коммуналка, зима, цены на продукты, будет или не будет очередной карантин и когда же закончится этот проклятый коронавирус…

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