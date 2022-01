Употребление оливкового масла связали со снижением риска смерти от разных форм рака

Американские медики выяснили, что ежедневное употребление небольших порций оливкового масла снижает риск гибели от разных форм рака примерно на 17%, а также уменьшает вероятность смерти от болезней сердца и сосудов на 19%. Результаты исследования опубликовал Journal of the American College of Cardiology.

«Мы подтвердили рекомендации диетологов, которые советуют употреблять в пищу оливковое масло и другие виды ненасыщенных растительных жиров. В дополнение к этому наши наблюдения показали, что врачам следует рекомендовать пациентам заменять масло и маргарин на оливковое масло, что улучшит состояние их здоровья», – рассказала Марта Гуаш-Ферре, старший научный сотрудник Гарвардского университета (США) и один из авторов исследования.

Ученые пришли к такому выводу, изучив данные двух крупных исследований, NHS и HPFS, в которых участвовало около 100 тыс. американских медсестер и медработников. Создатели этих проектов на протяжении трех десятков лет следили за изменениями в состоянии здоровья их коллег, а также отслеживали перемены в их диете, микрофлоре и вредных привычках.

Для этого ученые проанализировали, как часто добровольцы добавляли оливковое масло в салат, использовали его для приготовления пищи, в том числе для жарки хлеба и прочей выпечки. Аналогичным образом, медики оценили объемы потребления маргарина, сливочного масла, а также прочих источников животных и растительных жиров.

Последующий анализ показал, что добровольцы, употреблявшие около семи грамм оливкового масла в день, примерно на 17% реже умирали от различных форм раковых опухолей, а также на 18% реже погибали из-за нарушений в работе легких и сердца. Аналогичным образом, регулярное потребление оливкового масла на 29% снижало вероятность развития болезни Альцгеймера и прочих нейродегенеративных расстройств.

В дополнение к этому, медики выяснили, что столь же благотворно на здоровье добровольцев действовал отказ от других источников жиров и их замена на оливковое масло. По их расчетам, замена десяти грамм сливочного масла, майонеза или маргарина на аналогичную массу оливкового масла или других растительных жиров снижала риск преждевременной гибели добровольцев примерно на 8-34% в зависимости от типа заменяемого жира.

Подобные результаты наблюдений, по мнению Гуаш-Ферре и ее коллег, подтверждают общепринятые представления о пользе оливкового масла и говорят о том, что его можно использовать в качестве более безопасной замены для других форм жиров, широко употребляемых в пищу в развитых и развивающихся странах.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!