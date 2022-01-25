Кардиолог назвала три признака скорого инфаркта

Ощущение жжения и заложенности в груди, левой руке, предплечье или кисти должно насторожить, поделилась подробностями специалист. Так же, как и боль, отдающая в шею или нижнюю челюсть, предупредила кандидат медицинских наук.

«Курильщики думают, что это хронический бронхит. В пандемию коронавируса можно подумать, что это предвестники пневмонии. Но основное отличие в том, что боль будет возникать в момент физической нагрузки: при ходьбе или подъеме по лестнице», — рассказала Кореневич, добавив, что если в состоянии покоя болевые ощущения проходят, то это сигнализирует о проблемах в коронарных артериях.

Если человек чувствует жжение при выходе на холод, то это тоже повод обратить внимание на здоровье, поскольку в большинстве случаев заболевания легких здесь ни при чем, отметила доктор. Врач объяснила, что это холодовая стенокардия, которая есть только у лиц с проблемами с артериями. Когда организм адаптируется к низкой температуре воздуха, спазм уходит, сообщила медик. «Это и есть главное отличие — боль появляется время от времени на морозе», — подчеркнула Кореневич.

Кардиолог порекомендовала понаблюдать за самочувствием в стадии покоя, так как третьим предвестником сердечного приступа могут быть краткосрочные (от 5 до 10 минут) болезненные ощущения в груди по утрам. Если они беспокоят ежедневно, то следует записаться на прием к доктору.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!