Назван простой способ самостоятельно определить дефицит витамина D

Зимой из-за недостатка солнечного света у многих людей начинает наблюдаться дефицит витамина D, который крайне важен для поддержания здоровья костей и правильной работы нервно-мышечной системы. При его недостаточном содержании развивается боль в разных участках тела. Ученые дали простой совет, как самостоятельно определить дефицит витамина D.

Об основных признаках недостатка витамина D сообщает со ссылкой на публикацию в журнале American Family Physician. По мнению американских ученых, дефицит этого витамина может вызывать любые болезненные ощущения в костях.

В особенности, отмечают специалисты, это сильно проявляется при надавливании на грудину или голень. Эксперты советуют прижать большой палец к этим местам и надавить. Если при этом будет ощущаться явный дискомфорт или боль, то это может говорить о дефиците витамина D в организме, заметили ученые.

Специалисты также уточняют, что при недостатке активированного витамина D изменяется метаболизм костной ткани. По мнению экспертов, в таком случае усваивается около 10% кальция и 60% фосфора, что негативно сказывается на здоровье организма.

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