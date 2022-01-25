Жизнь без сладкого и другие мифы о диабете

Диабетом в мире страдают более 537 млн человек, но о причинах и последствиях заболевания знают далеко не все

Ровно сто лет назад был совершен прорыв в лечении диабета — физиологи Фредерик Бантинг и Чарлз Бест впервые применили гормон инсулин. Первую инъекцию получил четырнадцатилетний канадец Леонард Томпсон, который был близок к диабетической коме. Вскоре его состояние стабилизировалось, и он прожил еще 13 лет благодаря постоянной поддерживающей терапии. В 1923 году за работы по инсулину Бантинг был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине (совместно с Джоном Маклеодом). Сегодня за счет инсулинотерапии миллионы людей по всему миру могут вести полноценную жизнь.

Рассказываем, какую роль в заболевании играет инсулин, чем отличаются диабет первого и второго типа и правда ли, что людям с этими диагнозами противопоказано сладкое.

Что такое диабет?

Это нарушение обмена углеводов, которое характеризуется высоким содержанием сахара в крови. Различают две основные формы заболевания:

1-го типа — когда в организме не вырабатывается достаточно инсулина и пациенты вынуждены постоянно делать инъекции гормона;

2-го типа — когда инсулин вырабатывается в нормальных или даже повышенных количествах, однако организм не может эффективно его использовать, так как механизм взаимодействия с клетками нарушен; пациентам с диабетом 2-го типа прописывают диету и сахароснижающие препараты.

На сахарный диабет 2-го типа приходится до 90% случаев заболевания.

Сколько людей больны диабетом?

По данным Международной федерации диабета, в 2021 году количество взрослых людей больных диабетом в мире достигло 537 млн. С 2019 их число увеличилось на 74 млн.

«В 2000-х было 2 млн пациентов, в 2020 году — 5 млн. За 20 лет количество больных сахарным диабетом выросло больше чем в два раза», — говорит директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Марина Шестакова.

Несмотря на то что сегодня сахарный диабет является одной из основных причин инвалидности и смертности наряду с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями, вокруг него существует большое количество заблуждений. Зачастую люди недостаточно осведомлены о реальных причинах и последствиях заболевания. Мы постарались отделить мифы от фактов.

Если есть много сахара, можно заболеть диабетом

Из-за названия многие полагают, что к возникновению диабета приводит употребление большого количества сахара. Это не совсем верно. Нет никаких доказательств, что сахар сам по себе вызывает диабет. Однако пристрастие к сладкому способствует ожирению, которое, в свою очередь, повышает риск развития диабета 2-го типа. Что касается диабета 1-го типа, тут любовь к сахару ни при чем, так как этот тип является генетическим заболеванием.

Если у человека есть лишний вес, он непременно заболеет, а худым диабет не грозит

Переедание и малоподвижный образ жизни действительно увеличивают вероятность заболеть диабетом 2-го типа, однако на это влияют и другие факторы, например генетика или возраст. Поэтому полнота не означает, что у человека обязательно будет диабет.

Болезнь может поражать людей с любым типом телосложения. Диабетики 1-го типа, как правило, имеют нормальный вес.

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