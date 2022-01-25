Сахарный диабет 1-го и 2-го типов: симптомы и возможные осложнения

Сахарный диабет — заболевание, связанное с нарушением обмена углеводов, характеризуется высоким содержанием сахара (глюкозы) в крови.

Диабет 1-го и 2-го типов — это две разные болезни. В первом случае организм не вырабатывает инсулин — гормон поджелудочной железы. Поэтому диабет 1-го типа еще называют инсулинозависимым: больной человек вынужден всю жизнь делать подкожные инъекции. Как правило, диабет 1-го типа диагностируют в молодом возрасте, он возникает внезапно.

Диабет 2-го типа проявляется в более зрелом возрасте, зачастую этому способствует наличие лишнего веса. При этом поджелудочная железа вырабатывает инсулин, но его оказывается недостаточно.

И для диабета 1-го типа, и для диабета 2-го типа характерны одни и те же симптомы, однако во втором случае они могут быть не так ярко выражены, из-за чего болезнь не диагностируется годами.

Обратиться к врачу следует при возникновении следующих признаков недуга:

жажда;

зуд кожи;

чувство голода;

слабость;

плохая заживляемость ран;

обильное мочеиспускание;

проблемы с весом.

Осложнения диабета могут включать:

инсульт;

нарушения зрения вплоть до слепоты;

сердечно-сосудистые заболевания;

хроническую почечную недостаточность;

переломы и хрупкость костей;

ишемию нижних конечностей;

развитие гангрены.

Несмотря на то что окончательно вылечить диабет невозможно, вести нормальную жизнь с этим диагнозом реально.

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