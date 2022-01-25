Сахарный диабет 1-го и 2-го типов: симптомы и возможные осложнения

Сахарный диабет — заболевание, связанное с нарушением обмена углеводов, характеризуется высоким содержанием сахара (глюкозы) в крови.
Диабет 1-го и 2-го типов — это две разные болезни. В первом случае организм не вырабатывает инсулин — гормон поджелудочной железы. Поэтому диабет 1-го типа еще называют инсулинозависимым: больной человек вынужден всю жизнь делать подкожные инъекции. Как правило, диабет 1-го типа диагностируют в молодом возрасте, он возникает внезапно.
Диабет 2-го типа проявляется в более зрелом возрасте, зачастую этому способствует наличие лишнего веса. При этом поджелудочная железа вырабатывает инсулин, но его оказывается недостаточно.
И для диабета 1-го типа, и для диабета 2-го типа характерны одни и те же симптомы, однако во втором случае они могут быть не так ярко выражены, из-за чего болезнь не диагностируется годами.
Обратиться к врачу следует при возникновении следующих признаков недуга:
жажда;
зуд кожи;
чувство голода;
слабость;
плохая заживляемость ран;
обильное мочеиспускание;
проблемы с весом.
Осложнения диабета могут включать:
инсульт;
нарушения зрения вплоть до слепоты;
сердечно-сосудистые заболевания;
хроническую почечную недостаточность;
переломы и хрупкость костей;
ишемию нижних конечностей;
развитие гангрены.
Несмотря на то что окончательно вылечить диабет невозможно, вести нормальную жизнь с этим диагнозом реально.
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