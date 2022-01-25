Названы продукты, снижающие риск инфаркта

По словам собеседницы издания, сердечно-сосудистые заболевания — самая распространенная причина смерти на планете. По этой причине доктор призвала поддерживать здоровье сосудов, контролировать артериальное давление и следить за уровнем холестерина. Для укрепления стенок сосудов эксперт порекомендовала употреблять витамин С, которым богаты шиповник, квашеная капуста, черная смородина и киви.

Чтобы снизить высокий уровень холестерина, следует ежедневно есть сырые лук и чеснок, витамины группы В, которые содержатся в бобовых, субпродуктах и хлебе грубого помола.

Специалист посоветовала включать в рацион красную рыбу дикого отлова, семена льна и кедровые орехи минимум три раза в неделю. Коллаген в костных бульонах является структурным элементом стенок сосудов — слабость сосудистой системы в большинстве случаев связывают с его дефицитом, поделилась подробностями Лавски. Магний в орехах и семенах помогают поддерживать нормальный уровень кровяного давления, резюмировала она.

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