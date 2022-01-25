Названы восемь орехов от «плохого» холестерина

Орехи – источник растительного белка, ненасыщенных жирных кислот, клетчатки, антиоксидантов, витаминов и минералов. Ученые считают, что древесные орехи способны помочь снизить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) в организме.

Специалисты Кливлендской клиники изучили влияние древесных орехов (грецких орехов, фисташек, орехов макадамии, орехов пекан, кешью, миндаля, фундука и бразильских орехов) на общий и «плохой» холестерин (ЛПНП – липопротеины низкой плотности). В анализ включили результаты 61 эксперимента.

Систематический обзор и метаанализ данных продемонстрировал, что потребление орехов способно снизить общий и «плохой» холестерин, поделились подробностями авторы исследования. Ключевым фактором, определяющим снижение уровня холестерина, является доза орехов, а не их тип, резюмировали эксперты.

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