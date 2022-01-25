Названы 10 продуктов для снижения «плохого» холестерина

Овес, злаки и бобовые

Овес, злаки и бобовые – отличный источник растворимой клетчатки. По мнению экспертов, лучший завтрак – съесть тарелку овсяных хлопьев. Специалисты порекомендовали заменить традиционную белую муку на овсяную, а также включить в рацион различные крупы (ячмень, гречка, коричневый или дикий рис). Сушеные бобы, черная фасоль, чечевица и горох являются отличной альтернативой мясу, поскольку богаты белком и очень сытные.

Некрахмалистые овощи

Медики призвали добавить в меню спаржу, брюссельскую, белокочанную и цветную капусту, брокколи, помидоры, перец, сельдерей, морковь, листовую зелень и лук. Эти продукты низкокалорийны, а также содержат в своем составе много клетчатки и белка.

Орехи и семена

Грецкие орехи, миндаль, фундук, семена чиа, семена льна, тыквенные семечки снижают уровень «плохого» холестерина и триглицеридов. Важно употреблять их регулярно.

Фрукты и ягоды

Ежевика, черника, малина и клубника богаты растворимой клетчаткой и содержат мало сахара. В составе яблок, бананов и груш также есть растворимая клетчатка, но их минус в том, что в них больше сахара.

Рыба

Жирное мясо следует заменить жирной рыбой (лосось, сельдь, тунец или скумбрия), поскольку она содержит противовоспалительные омега-3 жирные кислоты и полиненасыщенные жиры, которые помогают снизить уровень «плохого» холестерина.

Оливковое масло и авокадо

Оливковое масло холодного отжима содержит мало насыщенных жиров и большое количество мононенасыщенных жирных кислот, что полезно для сердца и может повысить уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП – липопротеины высокой плотности). Аналогичные свойства присущи и авокадо.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!