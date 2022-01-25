Названы 3 эффективных метода голодания для похудения

Существует несколько форм интервального голодания, которые более эффективно снижают вес, чем другие. Исследование, опубликованное в JAMA Network , выявило три метода, которые оказались особенно эффективными в борьбе с лишними килограммами.

Альтернативное дневное голодание

Последователи этой диеты чередуют один день, когда они не ограничивают себя в калориях, с другим, разгрузочным, днем, когда можно съесть не более 500 калорий.

«Хитрость заключается в том, чтобы убедиться, что вы все еще едите здоровую пищу в те дни, когда вы не голодаете», — указал диетолог и медицинский консультант.

«Если вы злоупотребляете калориями из рафинированного сахара и углеводов, вы провоцируете высокий уровень инсулина и гормона голода, а также накапливаете больше гликогена, чем сжигаете», — добавил он.

Диета 5:2

Последователи диеты 5:2 не ограничивают свой рацион пять дней в неделю и голодают оставшиеся два дня.

Доктор медицинских наук Шади Вахдат указал: «Диета 5:2 и ограниченное по времени питание могут быть эффективными для снижения веса, уменьшения жировых отложений и метаболических улучшений. С другой стороны долгосрочное соблюдение голодания день через день или диеты 5 :2 может стать очень сложным для человека.

Ограниченное по времени питание

Этот тип питания не имеет ограничений по калориям, но последователи этого метода едят только в течение определенного дневного окна от четырех до десяти часов.

«Наиболее практичным и выполнимым вариантом для многих людей оказывается питание с ограничением по времени», — отметил Вахдат

«Если все делать правильно, так чтобы ежедневное ночное голодание длилось 12-14 часов, то польза может быть получена в долгосрочной перспективе без побочных эффектов или с минимальными побочными эффектами», — заключил эксперт.

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