Обнаружили еще один новый симптом Омикрона

Американские ученые сообщают, что он появляется у все большего количества пациентов. Речь идет о боли в ушах.

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Часто это может быть даже единственным признаком заболевания. Об этом сообщил эксперт по инфекционным заболеваниям Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) доктор Питера Чин-Хонга.

Боль в ушах обусловлена тем, что вирус в основном поражает дыхательные пути, которые расположены близко ко рту, носу и ушам и часто попадает в эти места,

– отметил он.

Поэтому инфицирование Омикроном действительно может вызвать болезненные симптомы во внутреннем ухе, которые люди не всегда воспринимают как признак коронавируса.

Врачи рекомендуют тем, кто заметил у себя потерю слуха, головокружение или шум в ушах – не игнорировать эти симптомы, а пройти тестирование на COVID-19.

Основные симптомы Омикрона, на которые нужно обращать внимание:

сильная заложенность носа;

боль в горле;

поднятие температуры;

боль в мышцах;

у некоторых пациентов может быть диарея и прочее.

У многих людей, болеющих повторно, обоняние не исчезает.

Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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