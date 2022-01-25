Протесты Фопов под Верховной Радой сегодня — экспертное мнение

Митинги украинских ФОП (ФПЛ), которые выступают против обязательного использования регистраторов расчетных операций (РРО), вылились сегодня в столкновения под стенами Верховной Рады.

Протесты ФОПов — фото: УНИАН

Эксперты проанализировали для издания «Комментарии», чего больше в этих выступлениях – экономики или политики? А также оценили действия власти.

Экономических причин для протестов нет. Это политические акции, явно хорошо организованные и профинансированные

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак уверен, что сегодняшние протесты ФОПов не имеют под собой никаких логичных оснований.

«Они являются сугубо политическими акциями. Очевидно, профинансированными определенными политиками, которые хотят так или иначе вернуться во власть. И, похоже, они такими протестами шантажируют действующую власть, чтобы попасть в новый Кабмин (т.н. «правительство единства») или получить другие преференции», – говорит эксперт.

По его мнению, ФОПы протестуют против того, чего избежать невозможно.

«Кассовые аппараты и выдача чеков при каждом акте купли-продажи товаров или предоставлении услуг – это общепринятая практика всех цивилизованных стран. Украина на уровне Конституции закрепила движение в Евросоюз, евроинтеграцию. А нигде в Европе при приобретении товара или услуг вы не найдете места, где вам не выдадут чек, – подчеркивает Андрей Новак. – Разве что на неких блошиных рынках, где люди продают свои вещи. А потому нет смысла протестовать и требовать отложить введение РРО еще на полгода или год. Для чего отсрочка, если это – неминуемо?»

Эксперт акцентирует, что сейчас обязательство поставить кассовые аппараты есть только у ФОПов 2, 3 и 4 группы.

«Речь о тех, у кого оборот – более миллиона гривен в год. Думаю, имея такой оборот, можно за пару тысяч поставить кассовый аппарат, а уж тем более – бесплатно загрузить соответствующее приложение в телефон», – отмечает Андрей Новак.

Потому, считает он, экономических причин для таких протестов нет. Единственная правдивая аргументация – желание и далее работать без учета, без выдачи чеков, без кассовых аппаратов, чтобы уклонятся от уплаты налогов.

«Но рано или поздно это нужно было прекращать. И то, что правительство прекратило это, обязав с 1 января ФОПов 2, 3 и 4 групп ставить кассовые аппараты, – нормальная практика, – говорит эксперт. – Кстати, механизм ФОПов активно используется даже крупными супермаркетами, торговыми сетями. Получив во многих из них чек, можете увидеть, что купили товаров не в супермаркете, или сети, а у некого ФОПа. Это делается для уклонения от налогов. И это следовало прекратить, наводя элементарную финансовую дисциплину. Что и произошло. Подчеркиваю – экономических причин для протестов нет. Это политические акции, явно хорошо организованные и профинансированные. Людей свозят в Киев автобусами, им выдают одинаковые накидки, флаги, транспаранты с одинаковыми лозунгами. Это не естественное движение, а явно организованное и проплаченное».

Вот пришла «ответка» от предпринимателей

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что власть получила логичную развязку после того, как более года игнорировала и ФОПов, и созданную президентом Раду развития малого предпринимательства.

«А ведь последняя наработала компромиссный законопроект, – отмечает эксперт. – Но Минфин и председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, выступающий за усиление фискализации и налогового пресса, «слили» его в унитаз. Они сказали, что никаких компромиссов не будет. Вот пришла «ответка» от предпринимателей. Всё логично…»

Даниил Монин уверен, что в выступлениях предпринимателей больше именно экономики, а не политики.

«Ведь малому бизнесу методично увеличивают не только налоги через поднятие минимальной зарплаты, но и админрасходы на ведение бизнеса. А также – дополнительно увеличивают возможности по снятию коррупционной ренты с них, – поясняет эксперт. – Главными выгодоприобретателями этого всего являются крупные сети, а также силовики-контролёры».

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