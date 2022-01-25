Названы 4 лучших продукта для укрепления иммунитета

Исследования показали, что диета на основе растительных продуктов помогает сохранить иммунные клетки человека здоровыми, поделились подробностями специалисты, перечислив лучшие продукты для ежедневного рациона.

Красный перец

Красный перец богат бета-каротином и витамином С, которые помогают организму бороться с патогенами, стимулируя выработку белых кровяных телец.

Брокколи

В брокколи содержится большое количество витамина С и антиоксидантов, защищающих организм от действия свободных радикалов.

«Брокколи также содержит цинк, железо, магний и калий, которые поддерживают оптимальную работу иммунной системы. При этом витамины группы В в составе помогают поддерживать уровень энергии», – рассказали собеседники издания.

Сладкий картофель

Этот продукт богат питательными веществами, в том числе витаминами А, С и B6, которые укрепляют иммунитет. Витамин B6 также благотворно влияет на состояние кровеносных сосудов.

Яблоки

Яблоки способны улучшить здоровье кишечника и обеспечивают организм высоким уровнем витамина С, отметили специалисты, порекомендовав употреблять 1-2 яблока в день.

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