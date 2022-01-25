Разница в генах: у женщин и мужчин мозг может работать по-разному

Оказалось, что одни гены активнее у самцов, а другие – у самок. Так, исследования на грызунах нельзя интерпретировать на людей. Но не исключено, что у людей разного пола мозг тоже может работать по-разному.
К теме Обнаружили причину «тумана в голове» после коронавируса
Как проводили исследования
Ученые изучили структуры, ответственные за поведение «оценка, знакомство, спаривание, ненависть». К нему, например, относят способность самцов мышей быстро распознавать пол другой особи на своей территории или готовность самок защищать детенышей. Такое поведение помогает грызунам размножаться, а их потомству выживать.
Найденные гены помогли идентифицировать конкретные клетки мозга, которые отвечают за специфическое для пола поведение.
Мыши – не люди, но ученые выдвинули определенные предположения
Мыши не люди. Но разумно предположить, что аналогичные типы клеток мозга играют роль и в формировании типичного социального поведения мужчин и женщин,
– заявил ведущий автор исследования Нирао Шах.
Нашли и гены, которые провоцируют определенные заболевания:
- Кроме этого, ученые обнаружили гены – факторы риска развития заболеваний мозга.
- Из 207 генов, связанных с расстройствами аутистического спектра, 29 были активнее у самцов, а 10 – у самок. Вероятно, это может объяснить, почему у мужчин аутизм встречается в 4 раза чаще.
- Также ученые определили, что у самок активнее работают гены, связанные с болезнью Альцгеймера и рассеянным склерозом. И именно от этих проблем чаще всего страдают женщины.