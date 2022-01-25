Украинцы с инвалидностью получат в пользование легковые автомобили

В Украине лицам с инвалидностью дадут авто, фото из открытых источников

Народные депутаты зарегистрировали законопроект №6533 об обеспечении украинцев, у которых есть инвалидность автомобилями, завезенными как гуманитарная помощь. Об этом известно с сайта Верховной Рады.

В проекте документа указано, что предоставят транспорт в пользование тем гражданам, которые получили инвалидность в процессе трудовой деятельности (из-за несчастного случая на производстве или из-за профессионального заболевания). Таким обеспечением будут заниматься Фонд социального страхования (Фонд) и органы местного самоуправления.

Речь идет о легковых автомобилях, которые завезли за последние восемь лет и которые имеют объем двигателя не более 1800 кубических сантиметров. Автомобили будут выдавать для пользования, а после истечения срока более 10 лет, авто может быть передано в собственность этому человеку или его законному представителю.

Кроме того, в статье 11 Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению лиц с инвалидностью автомобилями, признанными гуманитарной помощью», указано, что автомобилями могут обеспечивать и семьи, где есть дети с инвалидностью.

«Обеспечение лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью автомобилями, признанными гуманитарной помощью, осуществляется на условиях, предусмотренных законом, и в порядке, определяемом Кабинетом Министров Украины», — говорится в тексте.

Если такой гражданин/гражданка, получившие авто в пользование, умерли, то имущество могут передать в собственность его/ее родственникам. Решение в таком случае будет приниматься городской администрацией или Фондом соцстрахования. В противном случае, если члены семьи покойного не подали соответствующее заявление или он/она были одинокими, движимое имущество возвращается органу социальной защиты населения или Фонду.

Кроме того, закон предусматривает, что обучение вождению будет оплачивать Фонд. Также за средства Фонда будет выплачиваться водителю с инвалидностью компенсация на горючее, расходы на ремонт и техническое обслуживание авто.

Если гражданин/гражданка с инвалидностью купили авто самостоятельно, его стоимость компенсирует Фонд социального страхования.

Как сообщал портал «Комментарии», количество пенсионеров в Украине за последние пять лет значительно сократилось.

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