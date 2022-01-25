Молекула сахара поможет выявить рак на ранней стадии

Последние исследования помогут распознавать раковые опухоли на ранней стадии и целенаправленно с ними бороться. Как сообщили ученые старейшего университета Германии — Вюрцбургского университета имени Юлиуса и Максимилиана, им удалось синтезировать сложную молекулу сахара, которая способна связываться с опухолевым белком галектин-1. Галектины — это семейство белков, эксперименты с которыми в последнее время приносят многообещающие результаты в поиске способов лечения рака.

Галектин-1 находится на поверхности всех человеческих клеток, однако в опухолевых клетках это происходит в огромных количествах. Это делает его интересной целью для диагностики и терапии, отмечается в исследовании. «Известно, что галектин-1 скрывает опухолевые клетки от иммунной системы», — отметил профессор Юрген Сейбел. — Недавние исследования показали, что, когда галектин-1 блокируется, иммунная система может распознавать опухоль и атаковать ее с помощью Т-клеток (или Т-лимфоцитов).

«Мы снабдили молекулу сахара площадкой для стыковки, чтобы связать ее, например, с флуоресцентным красителем или лекарством», — говорит Сейбел.

Теперь ученые работают над быстрым тестом на обнаружение галектина-1. Он предназначен для раннего выявления опухолей, таких как нейробластома. В будущем они хотели бы «расширить» молекулы сахара своего рода системой «шаттл», которая позволит транспортировать препараты непосредственно к опухолям.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!