Эксперты рассказали об особенностях гепатитов и возможностях их лечения

Об особенностях заболевания вирусными гепатитами, возможностях их лечения в России и важности прививок в преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом рассказали эксперты.

В 2010 году Всемирная организация здравоохранения провозгласила 28 июля ежегодным Всемирным днем борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day). С инициативой проведения этого дня выступил Международный альянс по борьбе с гепатитом (World Hepatitis Alliance, WHA). В альянс входят 230 организаций из 81 страны мира, работающих в области гепатита. Дата Всемирного дня борьбы с гепатитом была выбрана в честь родившегося в этот день лауреата Нобелевской премии, профессора Баруха Самюэля Блумберга (Baruch Samuel Blumberg), открывшего вирус гепатита В. Гепатит — воспаление печени, вызываемое вирусной инфекцией, является одним из самых распространенных и серьезных инфекционных заболеваний в мире.

Вирусные гепатиты

Существует несколько видов вирусных гепатитов, но, как правило, у всех на слуху три их разновидности: гепатиты А, В и С, рассказал профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Н.И. Пирогова Владимир Никифоров.

«Гепатит А – довольно неприятное, но несмертельное заболевание, от которого есть прекрасная вакцина, и на сегодняшний день регистрируется все меньше случаев этой болезни. Иными словами, мы научились с ней бороться, вакцина есть, особой «погоды» здравоохранению гепатит А не делает», — сказал Никифоров.

Он отметил, что актуальность заболевания гепатитом В также снижается, чему немало способствует то, что от данного заболевания есть вакцина, а прививки от него включены в национальный календарь и делаются детям еще в роддоме.

«Правда некоторые сумасшедшие мамы отказываются, и тогда ребенку в перспективе грозит гепатит В с возможной хронизацией (переходом в хроническую форму – ред.) и исходом в цирроз печени и (или) в рак печени. В некоторых странах мам, которые отказываются от вакцинации своего новорожденного, потом судят, если ребенок заболевает, за нанесение тяжкого вреда здоровью. Я с такой постановкой вопроса полностью согласен», — отметил Никифоров.

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