почему важно заботиться о психическом здоровье

Как часто вы задумывались о состоянии своего психического здоровья? Этот вопрос ожидаемо поставит многих в тупик, а у кого-то вызовет улыбку: о психическом здоровье не принято говорить открыто. И тем не менее душевное состояние так же важно, как и физическое. 10 октября — День психического здоровья, и редакция «Социального навигатора» попробует ответить на этот и другие вопросы: почему об этом можно и нужно говорить, какие проблемы могут возникнуть и что нужно делать?

Психическое здоровье — о чем речь?

Это необязательно история про опасных душевнобольных, которые набрасываются на прохожих с ножом. Или анекдот про недееспособного Наполеона из палаты номер шесть. Проблемы, которые могут возникнуть в поле психического здоровья, так же многообразны, как и физические недуги: человека могут постичь расстройства, которые не повлияют на его жизнь так драматично, что придется изолировать его от общества.

Вместе с тем они могут оказать большое влияние на его повседневную жизнь: повышенная тревожность, проблемы со сном, подавленность и другие симптомы, которые мешают нам нормально функционировать, но на которые мы так часто склонны не обращать внимания.

Такой человек становится заложником собственных мыслей, они могут быть разными, в зависимости от диагноза. Очень часто наблюдается прямая связь между психикой и физическим состоянием человека: травма приводит к депрессии, расстройство лишает сна.

Давайте разберемся, что делает разговор о психическом здоровье особенно серьезным.

Несколько причин почему

По данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ), каждый четвертый-пятый житель планеты страдает тем или иным психическим расстройством, а каждый второй может приобрести его в течение жизни, поэтому закрываться от этой темы попросту неразумно.

Однако многие не воспринимают психическое здоровье всерьез.

В ВОЗ утверждают, что самое распространенное расстройство — депрессия. Массовая культура превратила слово «депрессия» в синоним «хандры», но на самом деле это состояние больше, чем просто сезонная грусть, и становится еще одним препятствием на пути к здоровой и полноценной жизни. Люди боятся или стесняются обратиться за помощью, не хотят делиться с близкими своими переживаниями. Вдруг они отвернутся? Или скажут, что все твои проблемы — глупости, от безделья, пресыщения: «Ты посмотри, как другие живут, у людей вон какое бывает, а у тебя все хорошо, соберись, улыбнись и задай им всем!»

Но не все так просто. Психические расстройства — такая же болезнь, как и любая другая. Их надо лечить и относиться к ним так же, как и к обычным. Никому и голову не придет сказать простывшему: «Собери сопли в кулак!» В таком контексте это даже будет звучать слишком буквально и отвратительно. Скорее ему предложат носовой платок, а он в свою очередь без смущения обратится к терапевту и получит рекомендации.

Психические расстройства поддаются лечению, и оно комплексное: здесь и препараты, и терапия, и физическая активность, и многое другое. Важно понимать, что человек «впадает» в депрессию. Это происходит в силу обстоятельств, никто сознательно в такое состояние погружаться не станет, поэтому ни в коем случае нельзя обвинять его, указывать на слабость характера. Во-первых, это не так, во-вторых, это может только усугубить ситуацию.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!