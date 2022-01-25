Фармаколог назвал лекарства, категорически несовместимые с алкоголем

Парацетамол, антибактериальные препараты, препараты для снижения уровня холестерина (статины) не совместимы с алкоголем, предупреждает в беседе с агентством старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии имени Н. И. Пирогова Владимир Роговский.

Даже разовый прием лекарства и алкоголя может быть достаточным для летального исхода, продолжает эксперт. Все дело в том, что алкоголь ускоряет работу ферментов, которые метаболизируют лекарства, а это может усилить побочные эффекты или вовсе ослабить действие препарата.

По словам Роговского, в процессе метаболизации участвуют ферменты семейства цитохрома p450 (цито — клетка, p450 — поглощение света при длине волны 450 нанометров).

«Алкоголь эти ферменты индуцирует — они начинают работать гораздо быстрее. В итоге может быстро накопиться токсичный метаболит либо лекарство станет хуже работать, либо, наоборот, эффект усилится. Ведь иногда именно метаболит (вещество, которое получается после работы фермента) обладает свойствами лекарства», — предупреждает специалист.

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