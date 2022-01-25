чем может быть вызван, лечение и профилактика

Традиционно такую реакцию организма, как озноб, связывают с началом ОРВИ, но он бывает даже при отсутствии температуры. Человек чувствует мурашки по телу, сильную слабость, а иногда даже боль. Такие ощущения периодически возникают и у взрослых,и у детей. Каковы причины этого явления, что делать, если знобит днем и ночью, какие могут быть последствия — в материале.

Что такое озноб

Человек испытывает озноб, когда мышцы тела сжимаются и расслабляются, пытаясь регулировать внутреннюю температуру организма. Иногда это происходит из-за холода, но также может быть попыткой иммунной системы бороться с инфекцией или болезнью.

У озноба без температуры есть несколько причин для появления, например: анемия, аллергия, заболевания пищеварительной системы, камни в почках или недостаточная активность щитовидной железы. Такое состояние сопровождается дрожью, мурашками, “гусиной кожей”.

У взрослых

У большинства средняя температура колеблется в районе 37°C. Однако “нормальная” может варьироваться от 36 до 37,3°C. Температура тела естественным образом меняется. Но воздействие сильного холода может привести к переохлаждению, признаками которого являются дрожь и тремор.

Озноб и лихорадка также могут быть вызваны легкими болезнями (простуда), или серьезными (грипп, малярия или менингит).

У детей

Средняя нормальная температура тела у детей составляет около 37°C. Обычно она поднимается в течение дня с минимума 36,3°C утром до максимума 37,6°C ближе к вечеру. У каждого ребенка свой температурный диапазон. Повышение до 38°C может быть вызвано физическими упражнениями, горячей ванной или пребыванием на улице в жаркую погоду.

Озноб часто бывает у маленьких детей. Однако у младенцев, как правило, не развивается явный озноб. Поэтому повышенная температура у ребенка в возрасте полугода или младше – веский повод обратиться к врачу. Также помощь специалиста необходима при лихорадке в возрасте от шести месяцев до года, если родители не уверены в ее причине.

Мурашки возникают из-за холодного воздуха. У детей постарше они могут быть вызваны сильными эмоциями, такими как шок или страх. При гусиной коже волоски на теле торчат, по этому признаку можно предположить, что ребенок чувствует себя плохо.

Разновидности озноба

Существует несколько видов озноба:

Связанный с повышенной температурой;

Возникающий при нормальной температуре тела;

Возникающий при сильном переохлаждении.

По длительности различают:

Постоянный озноб – продолжается больше часа;

Кратковременный озноб – длится несколько минут.

По частоте различают:

Однократный озноб – характерен для инфекционных заболеваний, таких как грипп или ангина, при аллергических реакциях.

Многократный озноб – озноб и лихорадка сменяются нормальной температурой (это происходит волнами).

Возможные причины

Озноб – симптом, который может оповещать о различных болезнях. Среди возможных причин его появления: инфекционные заболевания дыхательных путей, бактериальный эндокардит, заболевания пищеварительной системы, верхних и нижних мочевыводящих путей. От простуды, вирусов и инфекций температура поднимается не всегда. Именно поэтому при неожиданном и повторяющемся ознобе стоит обратиться за помощью к врачам. Особенно если к нему добавляются и другие симптомы, такие как слабость, головная боль, тошнота.

Другие возможные причины:

Заболевания эндокринной системы. Проявлениям озноба подвержены пациенты с недостаточной функцией щитовидной железы. Низкий уровень сахара в крови также вызывает дрожь в теле, он характерен для людей с диабетом. По данным Американской ассоциации диабета (ADA), низкий уровень сахара в крови провоцирует легкие симптомы, такие как тремор, а также более серьезные — проблемы со зрением и судороги. Это происходит в момент резкого снижения уровня глюкозы. Для женщин причиной озноба могут стать и гормональные скачки, например, при наступлении климактерического периода.

Гипертонический криз. Такое тяжелое состояние, как гипертонический криз, обусловлено чрезмерным повышением артериального давления. Оно требует принятия срочных мер для предотвращения повреждения органов.

Онкологические заболевания. Озноб не может трактоваться как универсальный симптом при наличии онкологии. Это применимо только для ряда поражаемых зон.

«Нельзя забывать о том, что сбивать температуру жаропонижающими средствами рекомендуется только при отметке 38° С и выше, — комментирует врач Ирина Решетова. — В противном случае препарат лишь помешает защитной функции организма или вызовет ряд побочных эффектов».

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