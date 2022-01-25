кто виноват и что делать

Столь важный и хрупкий механизм, как зрение, требует особого внимания. С первых дней человек должен регулярно проходить осмотр у офтальмолога.

В последние десятилетия ситуация в мире плохо влияет на наши глаза: компьютер и различные гаджеты стали неотделимой частью жизни.

«В современном мире выросли визуальные задачи. Сейчас сложно найти специальность, которая не компьютеризирована. Более того, часто во время работы используется несколько цифровых устройств, например мобильный телефон, планшет, компьютер. Использование мобильного телефона привело к сокращению рабочего расстояния вблизи. Если в прошлом веке книгу читали в среднем на расстоянии 35-40 сантиметров, то мобильный телефон мы подносим ближе к глазам, на расстояние от 20 до 30 сантиметров. Все это вызывает стресс зрительной системы», — говорит Мария Трубилина.

Сам себе доктор

Наши глаза также очень страдают от попыток самостоятельно устранить возникающие проблемы. Доступность различных лекарственных средств и способов коррекции зрения может навредить.

«Сейчас, к сожалению, оптическая продукция общедоступна, например контактные линзы продаются в линзоматах, их можно купить через интернет. И это большая беда, потому что, подобрав линзы однажды, пациенты перестают наблюдаться у доктора, покупают линзы сами и приходят лишь тогда, когда сталкиваются с осложнениями. Это могут быть инфекции, которые очень тяжело лечатся, это могут быть нарушения глазной поверхности, врастание сосудов в роговицу. Так или иначе, контактные линзы — это инородное тело, которое находится на поверхности глаза.

Докторам приходится бороться с осложнениями, которые можно было бы предотвратить при регулярных плановых осмотрах пациентов. То же самое касается и очков, которые наши пациенты покупают сами без рецепта на лотках и на рынках. Качество материалов, из которых они изготовлены, соответствие диоптрий и межцентрового расстояния при такой покупке остаются за кадром», — отмечает Владимир Трубилин.

Капать или не капать — вот в чем вопрос

У кого хоть раз в жизни не было покраснения глаз? Скорее всего, таких нет. Многие привыкли сами, без помощи докторов, справляться с этой проблемой, покупая в аптеке капли для глаз. Но в данном случае капли оказывают только косметический эффект, сужая сосуды и уменьшая или убирая покраснение. Покраснение глаз может быть причиной серьезного заболевания, и без консультации офтальмолога невозможно узнать истинную причину происходящих изменений.

Современный мир — это мир цифровых технологий. Мы постоянно используем гаджеты. По этой причине многие страдают от так называемого компьютерного зрительного синдрома — чувства дискомфорта, слезотечения или, наоборот, сухости, раздражения, покраснения глаз.

В какой-то степени на наши глаза влияет окружающая среда, в которой мы находимся. Зимой — приборы отопления, летом — кондиционеры. Из-за этого страдает глазная поверхность, возникает чувство дискомфорта — синдром сухого глаза.

В этих случаях помогают слезозамещающие капли, которые очень эффективны и практически не имеют побочных эффектов. Но это обязательно должен диагностировать специалист и назначить правильное лечение. Запомните: под этими симптомами могут скрываться другие, более серьезные проблемы.

Ни в коем случае не надо заниматься самолечением. Лучше своевременно обращаться к врачу.

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