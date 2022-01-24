Назван напиток для защиты от рака матки

Китайские ученые изучили взаимосвязь между употреблением кофе и вероятностью развития рака эндометрия (внутренний слой матки). В результате исследования выяснилось, что употребление бодрящего напитка может снизить риск развития этой болезни.

Ученые из Китайской академии медицинских наук проанализировали 24 работы, посвященные употреблению кофе. Рассматривались данные более чем 699 000 женщин, из числа которых рак эндометрия был выявлен у 9833 человек.

Показатели потребления кофе у разных групп (рассматривались курение, индекс массы тела, гормональная терапия) немного различались, поделились подробностями авторы публикации. Но, если судить по общей статистике, те женщины, которые пили больше всего кофе, страдали от рака эндометрия на 29 процентов реже, чем те, кто пил его меньше или вообще не пил, говорится в публикации научного журнала. При этом способ приготовления кофе особой роли не играл.

Эксперты указали на необходимость консультаций со специалистами для выявления онкологических заболеваний.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!