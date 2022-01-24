Как создать модный и нескучный базовый образ — простые советы

Базовые вещи должны быть в гардеробе каждой девушки. Белая футболка, универсальные джинсы, черный блейзер, темный классический костюм — эти элементы одежды никогда не выйдут из моды и выручат вас в любой ситуации. Известно, что самую непримечательную вещь из базы можно так скомбинировать с другими предметами гардероба, что вам позавидует сама Мисс Вселенная.

Realist.online поделится несколькими секретами.

1. Тотал лук

Самый простой способ создать эффектный образ в стиле минимал — сочетать вещи одного и того же цвета. Для того чтобы быть на высоте, необходимо точно угадать с оттенком, иначе вы рискуете выглядеть неаккуратно.

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2. База + яркие акцентные аксессуары

Добавьте к черному классическому костюму яркую сумку и обувь — получите стильный лук «на выход».

База вверху + акцент внизу (и наоборот)

Наденьте базовую нейтральную футболку или рубашку с принтованной или цветной юбкой/ брюками. К слову, мы недавно рассказывали, какие оттенки будут самыми модными в этом году.

3. Нестандартный крой

Базовый гардероб — это не безликие и до ужаса скучные вещи. Они должны быть понятными, но не лишенными своей оригинальности, изюминки. Нестандартный крой добавит однотонному наряду сдержанного цвета королевской роскоши.

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4. Нестандартное применение вещей

Экстравагантности образу добавит неординарное ношение различных предметов гардероба. К примеру, повяжите свитер на плечи, используйте платок вместо топа или завяжите рубашку на узел.

5. Одна яркая вещь в наряде

Минимализм – это совсем не про наряд, в котором скомбинируете 50 оттенков серого. Яркие цвета должны быть частью нетривиальных базовых образов. Наденьте черные брюки, пальто и ботинки, а гольф выберите насыщенного цвета, чтобы виднелась горловина.

Недавно Realist.online писал, какие вещи должны быть в гардеробе каждой модницы в 2022 году.