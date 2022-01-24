Порошенко оговорился в Раде — на словах, а не на деле

Экс-президент Украины Петр Порошенко на согласительном совете в ВР, призывая политические силы объединиться, сделал оговорку «по Фрейду», которая нивелировала весь смысл его громкого призыва.
Видео разместили в чате Телеграм-канала KIEVMAP in KM.
Порошенко воззвал к политикам:
«Мы – за единство! На словах, а не на деле!»
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Пользователи соцсети уже оценили прокол политика в комментариях:
«Кровавый Петро, это его любимый конёк — война»
«По Фрейду»
«Peace da ball»
«В порыве эмоций ляпнул правду»
«Вот именно»
«Хоть где-то правду сказал»
«від києва до закарпаття»
«Первый честный политик »
«желаю всем кнопкодавам говорить как есть, а не жевать шоколадки»
Ранее Realist.online рассказывал, что сторонники экс-президента подрались с полицией.