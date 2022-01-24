Порошенко оговорился в Раде — на словах, а не на деле

Экс-президент Украины Петр Порошенко на согласительном совете в ВР, призывая политические силы объединиться, сделал оговорку «по Фрейду», которая нивелировала весь смысл его громкого призыва.

Видео разместили в чате Телеграм-канала KIEVMAP in KM.

Порошенко воззвал к политикам:

«Мы – за единство! На словах, а не на деле!»

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Пользователи соцсети уже оценили прокол политика в комментариях:

«Кровавый Петро, это его любимый конёк — война»

«По Фрейду»

«Peace da ball»

«В порыве эмоций ляпнул правду»

«Вот именно»

«Хоть где-то правду сказал»

«від києва до закарпаття»

«Первый честный политик »

«желаю всем кнопкодавам говорить как есть, а не жевать шоколадки»

Ранее Realist.online рассказывал, что сторонники экс-президента подрались с полицией.