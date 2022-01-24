Полугодовалый младенец умер от алкоголя: детали трагедии под Кривым Рогом — novosti-krivogo-roga

Трагедия произошла в еще в ноябре 2020 года в селе Ингулец, неподалеку от Кривого Рога. Прокуратура передала дело в суд и обнародовала детали.

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Родители хотели успокоить

Следователи установили, что супруги пытались успокоить ребенка, который долго плакал. Эти люди накормили 6-месячного мальчика детской смесью из бутылки, в которой находился этиловый спирт.

Полученная доза алкоголя была слишком велика для детского организма. Поэтому малыш впоследствии умер от сильной интоксикации организма.

Издание «Первый Криворожский» в декабре сообщило, что родители признали свою вину в совершенном преступлении в полном объеме. Также журналистам стало известно, что эти люди заключили соглашения с прокурором, где говорилось о признании виновности.

Как могут наказать подозреваемых

Горе-родителей будут судить по статье о злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком, что привело к его смерти. Если вину этих людей смогут доказать, им грозит от 2 до 5 лет заключения.

Другая гибель малышей недавно

18 января сообщили, что в Запорожье 29-летняя мать оставила 4-месячного ребенка у знакомого. Ребенок находился там в ужасных условиях. Помимо антисанитарии, следователи также зафиксировали признаки плохого питания.

Внезапно малышке стало плохо, и этот знакомый матери вызвал скорую помощь. Однако было слишком поздно, и фельдшеры не смогли спасти младенца. Полиция сразу открыла уголовное производство.

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