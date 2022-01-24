В Киеве массово скупают гречку, фото, видео

В супермаркетах Киева пустеют полки с продуктами. Жители столицы винят во всем Россию, а продавцы – поставщиков.

Об этом сообщают «Сегодня».

Так, в супермаркете NOVUS возле метро «Левобережная» пустеют полки с сахаром и цельнозерновой мукой. Почему киевляне скупают именно эти продукты, сказать трудно. Крупу тоже сметают, особенно макароны и гречку, несмотря на дороговизну последней – один килограмм гречки стоит в среднем 60 гривен.

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Мнение киевлян

Некоторые покупатели считают, что стремительное исчезновение некоторых продуктов связано с угрозой вторжения России. Жители столицы боятся продуктового кризиса и заранее готовятся к вероятной войне. Но есть среди них и те, кто просто пополняет запасы.

Мнение продавцов

Продавцы супермаркетов, не только сети NOVUS, но и других, не берутся утверждать, что пустые полки действительно связаны с вторжением РФ. Вероятно, поставщики завозят в магазины недостаточное количество товара, который заканчивается раньше, чем привезут новую партию. К тому же на выходных в магазинах часто ажиотаж. Поэтому до понедельника полки могли опустеть и это естественно.

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Не только NOVUS

В Киеве не только в супермаркете NOVUS пустеют полки с крупами и консервами. К примеру, а «Сильпо» и на «Левобережной» ситуация идентичная – люди скупают кукурузу, сахар, соль, крупы и муку.

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Отмечается, что ажиотаж в магазинах был замечен после того, как Владимир Зеленский обратился к украинцам и поспешил их успокоить, что никакой войны с РФ не будет. По всей видимости, слова президента звучали не очень убедительно.

Также Realist.online сообщал, что с Нового года в Украине подорожает все: продукты, автомобили, жилье и проезд в общественном транспорте.