Татьянин день — народные приметы и история праздника 25 января

В январе верующие отмечают ряд праздников, в частности Рождество, Крещение, а также Татьянин День, который приходится на 25 января. Об истории и приметах этого праздника — читайте в материале Realist.online.
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История праздника Татьянин День:
Праздник посвящен великомученице Татьяне Римской. Девушка родилась в богатой семье. Ее отец тайно исповедовал христианство и с детства учил дочь Божьему слову.
В юности Татьяна решила посвятить свою жизнь служению Богу. Она была доброй и душевной, помогала нуждающимся, заключенным, несчастным, а особенно молодым людям, которые учились.
За веру в Бога Татьяну и отца пытали. Но те все равно не перешли в язычество. Вместе с другими христианами Татьяна была убита.
В Татьянин День нельзя шить, вязать, стирать, заниматься рукоделием. Запрещено также ругаться, завидовать и сквернословить.
Отметим, Российской империи 25 января 1755 года открыли Московский государственный университет и начали в этот день праздновать День студента. Однако Украина отмечает этот праздник 17 ноября вместе со всем миром.
Народные приметы в Татьянин день:
25 января идет снег – следует ожидать дождливого лета.
Морозная и солнечная погода в Татьянин день – к щедрому урожаю.
Тепло и метель в этот день – к неурожайному году.
Услышать карканье ворон в Татьянин день – к ранней весне.
Теплая погода на праздник – ожидается раннее возвращение птиц из теплых краев.
Сколько звезд на небе 25 января – столько будет теплых дней в феврале.
Увидеть аиста в Татьянин день – счастливый знак.
Напомним, ранее Realist.online сообщал, сколько выходных и праздников в январе 2022 года.