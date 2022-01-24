Невролог назвал пять признаков головной боли, которые требуют срочного обращения за медпомощью

Мохан Секерам рассказал о признаках при возникновении головной боли, которые свидетельствуют о том, что человеку нужно срочно обратиться к врачу.

Невролог из Великобритании Мохан Секерам рассказал о признаках при возникновении головной боли, которые свидетельствуют о том, что человеку нужно срочно обратиться к врачу.

Специалист уточнил, что одной из ключевых причин возникновения продолжительных болей может быть образ жизни человека. Если человек злоупотребляет кофе, работает посменно, не спит ночью и долго сидит за компьютером у него могут возникнуть головные боли. Помимо прочего они могут возникать вследствие стресса или нарушения сна, а также у тех, кто имеет проблемы с психическим здоровьем.

Среди основных признаков, которые требуют немедленного посещения врача, он назвал: возникновение нечеткости или раздвоения в глазах при головной боли, рвоту, ригидность шеи, высокую температуру и болезненные ощущения, которые постоянно усиливаются, несмотря на прием обезболивающих.

По его словам, любое из этих проявлений, говорит о наличии серьезных внутренних патологий, угрожающих жизни пациента.

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