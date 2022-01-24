Надя Дорофеева показала новую татуировку

Украинская поп-певица Надя Дорофеева может похвастаться большим количеством татуировок. Всего на теле у артистки — около 10 рисунков и надписей. По словам звезды, тату — это одно из проявлений смелости, она к каждой подходит обдуманно и долго размышляет над эскизом.

Сегодня Надя поделилась новостью, что в «коллекцию» тату добавилась еще одна. Селебрити нанесла на заднюю поверхность бедра слово «raznotsvetnaya».

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«Я каждый день борюсь со своими внутренними страхами и неуверенностью, чтобы быть смелее. Моя новая татуировка — напоминание самой себе, что я разная, наполненная разными красками и чувствами», — написала экс-участница группы «Время и Стекло».

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Знаменитость отметила — она в какой-то момент разрешила себе не стараться быть идеальной, «хорошей девочкой», а показывать себя настоящую, делиться с подписчиками чувствами и эмоциями.

Кстати, как сообщила Надя, совсем скоро у нее выйдет новая песня под названием «Разноцветная». Фанаты выразили желание поскорее услышать будущий хит и оценили минималистичную надпись.

Ранее Realist.online писал, что Надя Дорофеева смутила фанов нарядом на свидании.