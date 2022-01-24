Учительница надавала оплеух ученику в Закарпатской области

В Закарпатской области педагог одной из сельских школ Раховщины, проводя урок, несколько раз нанесла удары в участок головы школьнику. Также педагог кричала на ребенка на глазах у всего класса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Закарпатского региона.

Ученик затруднился решить пример (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, правоохранители Раховского отделения Нацполиции, делая мониторинг публикации социальных сетей, увидели опубликованное сообщение, где зафиксированы неправомерные действия педагога одного из учебных заведений. На видеоролике присутствуют кадры, как учительница ругала ученика и даже несколько раз нанесла ему побои рукой по голове.

Полицейские после этого провели расследование. Взяли показания у всех присутствующих, равно и в родителей ученика. Но они решили не писать на этот счет заявление и сказали, что претензий к учительнице не выдвигают. Так же, в медицинской помощи их сын не нуждался.

По этому факту полицейские возбудили уголовное производство по правовой квалификации ч. 2 ст. 126 УКУ – это умышленное нанесение удара, побоев или совершения других насильственных действий, причинивших физическую боль и не причинивших телесных повреждений, или совершенных с целью запугивания потерпевшего.

Сейчас по этому случаю идет следствие. Работают и ювенальные полицейские, привлеченные к расследованию.

Как информируют местные медиа, из представителей местного департамента образования создана специальная комиссия, которая должна выяснить ситуацию. Предварительно известно, что сельский педагог в пояснительной записке объяснила произошедшее и подала заявление на увольнение по собственному желанию.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что в Виннице учительница избила пятиклассника с синдромом Дауна.

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