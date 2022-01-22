Без бустера не обойтись, – исследователи США о реальной борьбе с Омикроном

Однако прививки будут эффективны по меньшей мере для тех, кто сделал бустерную дозу. Об этом говорится в трех новых опубликованных исследованиях США.
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По словам официальных лиц из сферы здравоохранения, это первые крупные исследования в США, поднимающие вопросы защиты вакцин от коронавируса против Омикрона.
Вакцинация и Омикрон
В первом исследовании рассматривались госпитализации и попадание больных в отделение неотложной помощи в 10 штатах с августа по январь.
Обнаружили, что эффективность вакцины была лучшей после трех доз вакцин Pfizer или Moderna для предотвращения попадания в больницу с тяжелым COVID-19. Защита снизилась с 94% во время Дельта-волны до 82% во время волны Омикрона.
Ученые также отметили, что третья доза вакцины была по меньшей мере на 90% эффективной для предотвращения инфицирования и госпитализации из-за COVID-19 как во время Дельта, так и Омикрона.
Важные выводы
Результаты американских исследований еще раз подтверждают выводы, к которым пришли специалисты в Германии, ЮАР и Великобритании – сейчас применяемые вакцины менее эффективны против Омикрона по сравнению с предыдущими штаммами коронавируса.
- Однако ревакцинация значительно улучшает защиту от инфекции.
Автор одного из исследований Эмма Аккорси отметила, что «это действительно указывает на то, как важно сделать дополнительную дозу».
Насколько бустер Pfizer и Moderna эффективны против Омикрона
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала