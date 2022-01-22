Без бустера не обойтись, – исследователи США о реальной борьбе с Омикроном

Однако прививки будут эффективны по меньшей мере для тех, кто сделал бустерную дозу. Об этом говорится в трех новых опубликованных исследованиях США.

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По словам официальных лиц из сферы здравоохранения, это первые крупные исследования в США, поднимающие вопросы защиты вакцин от коронавируса против Омикрона.

Вакцинация и Омикрон

В первом исследовании рассматривались госпитализации и попадание больных в отделение неотложной помощи в 10 штатах с августа по январь.

Обнаружили, что эффективность вакцины была лучшей после трех доз вакцин Pfizer или Moderna для предотвращения попадания в больницу с тяжелым COVID-19. Защита снизилась с 94% во время Дельта-волны до 82% во время волны Омикрона.

Внимание! Защита только от двух доз вакцины была ниже, особенно если после второй дозы прошло 6 месяцев.

Ученые также отметили, что третья доза вакцины была по меньшей мере на 90% эффективной для предотвращения инфицирования и госпитализации из-за COVID-19 как во время Дельта, так и Омикрона.

Важные выводы

Результаты американских исследований еще раз подтверждают выводы, к которым пришли специалисты в Германии, ЮАР и Великобритании – сейчас применяемые вакцины менее эффективны против Омикрона по сравнению с предыдущими штаммами коронавируса.

Однако ревакцинация значительно улучшает защиту от инфекции. Автор одного из исследований Эмма Аккорси отметила, что «это действительно указывает на то, как важно сделать дополнительную дозу».

Насколько бустер Pfizer и Moderna эффективны против Омикрона

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

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