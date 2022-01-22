Биологи раскрыли новую связь между раком и старением

Поиски новых лекарств от рака неожиданно раскрыли удивительную связь между старением и раком, еще раз указывающую на то, что старость — это защитный механизм от развития опухолей, говорится в статье.

«Мы очень рады тому, что нам удалось найти по крайней мере один защитный механизм, который раскрывает связь между старением и риском заполучить рак. Мы надеемся, что в конечном итоге у нас получится решить и ту, и другую проблему — замедлить старение и предотвратить развитие рака», — заявил Бесим Огретмен (Besim Ogretmen) из медицинского университета Южной Калифорнии в Чарльстоне (США).

Клетки зародыша и эмбриональные стволовые клетки фактически бессмертны с точки зрения биологии: они могут жить практически неограниченно долго в адекватной среде обитания и делиться неограниченное число раз. В противоположность этому, клетки тела взрослого человека постепенно теряют способность делиться через 40-50 циклов деления, вступая в фазу старения, что, предположительно, снижает шансы на развитие рака.

Зачем клетки это делают? Как сегодня считают ученые, подобным путем клетки защищают себя и организм в целом от развития рака, прекращая деление в то время, когда вероятность развития мутаций в их геноме достигнет некоторой критической отметки. Дряхление тела, в свою очередь, — побочный эффект от этого процесса, связанный с накоплением «престарелых» клеток в органах.

Огретмен и его коллеги нашли очередные подтверждения этой гипотезы, наблюдая за жизнью и смертью определенных типов раковых клеток, извлеченных из легких человека и грызунов. Их общей чертой было то, что у них был поврежден ген CDKN2A, отвечающий за сборку молекул особого белка p16, играющего роль своеобразного «счетчика делений» и «инспектора» целостности ДНК.

Как раньше считали ученые, при каждом делении p16 проверяет длину концевых участков хромосом, так называемых теломер, и заставляет клетку самоуничтожиться или «уйти на пенсию», если они стали достаточно короткими.

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