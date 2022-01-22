Ученые обнаружили продлевающее жизнь вещество

Ученые обнаружили специфический фермент, влияющий на процесс старения.

Специалисты Университета Маршалла выяснили, что вещество под названием натрий-калиевая аденозинтрифосфатаза принимает участие в цикле генерации активных форм кислорода (АФК), продлевая молодость организма.

Исследователи провели эксперименты на мышах. В течение года грызунам выдавали пищу с высоким содержанием жиров и углеводов. Такая «диета» приводит к появлению выраженных признаков старения, поскольку в организме синтезируется большое количество кислородных радикалов, вызывающих окисление и гибель клеток. При этом у части мышей, получавших инъекции фермента, соответствующие процессы значительно замедлялись.

Ученые также провели необходимые тесты на клетках соединительной ткани человека и получили аналогичные результаты. Специалисты подчеркивают, что после клинических испытаний фермент может стать основой антивозрастной терапии.

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