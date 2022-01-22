В ООН предупредили о риске нового штамма коронавируса, хуже Омикрона

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед Генеральной Ассамблеей. Он считает, что миру следует перейти в режим «чрезвычайной ситуации» в борьбе с распространением коронавируса.

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Омикрон – это предупреждение, – ООН

По его словам, остановка распространения инфекции должна быть главной в повестке дня каждой страны.

Омикрон – это еще одно предупреждение. Следующий вариант может быть хуже,

– сказал Гутерриш.

Напомним! Ранее Генеральный секретарь ООН подверг критике текущие темпы вакцинации населения против коронавируса в мире. Такое неравенство в процессе иммунизации от COVID-19 Гутерриш назвал «моральной ошибкой» и призвал мировое сообщество разработать международный план прививок.

Чума дезинформации

Он отметил, что коронавирус не должен использоваться странами как «прикрытие» для сокращения свободы СМИ или подавления прав человека. Также, по его словам, необходимо бороться с чумой дезинформации о вакцинах.

«Нужно сделать больше, чтобы подготовить мир к следующей вспышке, в частности, путем укрепления авторитета Всемирной организации здравоохранения», – подчеркнул генсек ООН.

В чем опасность Омикрона В Минздраве назвали Омикрон самым заразным штаммом коронавируса. Он имеет гораздо более короткий инкубационный период, чем другие. Также штамм передается в 7 раз быстрее доминантного ранее варианта Дельта. Человек, заразившийся Омикроном, может инфицировать других уже в первые сутки болезни. По сравнению с предыдущими вариантами коронавируса дети стали чаще инфицироваться Омикроном.

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