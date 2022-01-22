Найден способ приостановить развитие рака мозга

Ученые из Университета Дьюка смогли заметно продлить жизнь пациентов с наиболее агрессивной формой опухоли мозга — глиобластомой. Для этого они использовали генетически модифицированный полиовирус, говорится в статье, опубликованной в журнале New England Journal of Medicine.

Глиобластома — не только самая агрессивная, но и одна из самых распространенных опухолей мозга — до 52 процентов первичных новообразований в этом органе. При борьбе с заболеванием применяют химиотерапию, лучевую терапию и хирургическое лечение, при этом пациенты редко живут дольше 15-20 месяцев после объявления диагноза. Особенно опасны рекуррентные («возвращающиеся») опухоли, возникающие вновь по завершении терапии, — в этом случае больные редко живут дольше года.

Полиомиелит — спинномозговой паралич — возникает, когда полиовирус, попавший в организм, связывается с белком CD155 (полиовирусным рецептором) на поверхности клеток. Ученым удалось выяснить, что на поверхности раковых клеток появляется избыточное количество этого белка.

Основываясь на этом, они создали непатогенную модификацию полиовируса, которая получила название PVSRIPO. Препарат вводили непосредственно в опухоль с помощью тонкой трубки. Модифицированный вирус эффективно распознает CD155 и способствует некрозу злокачественных клеток, но не поражает здоровые. Также введение PVSRIPO стимулирует активность иммунной системы, заставляя ее клетки бороться с опухолью.

В исследовании нового метода лечения участвовал 61 пациент с рекуррентной формой глиобластомы. Двадцать один процент пациентов, прошедших такую терапию, смогли прожить более трех лет. В контрольной группе из 104 людей с тем же заболеванием, которые лечились стандартными методами, такую продолжительность жизни зафиксировали лишь у четырех процентов. Двое пациентов, получивших PVSRIPO, остаются живы спустя шесть лет после первого введения препарата. У обоих случился рецидив опухоли, и повторное введение модифицированного вируса также оказалось эффективным.

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