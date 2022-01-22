Более 15 миллионов украинцев получили первую дозу вакцины от COVID: сколько сделали бустеров

Суточная статистика прививок

​​В целом за сутки 21 января в Украине 91 310 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 31 848 людей.

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Зато вторую дозу – 32 863 человека. Тогда как дополнительной дозой прививали 748 человек, а бустерную дозу получил 25 851 человек.

Общая картина вакцинаций

С начала вакцинальной кампании привили 15 141 199 человек, из них:

получили первую дозу – 15 141 197;

две дозы – 14 443 593 человека;

получили дополнительную дозу – 12 689 украинцев;

бустерную – 193 211 человек.

Всего провели 29 790 690 прививок.

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Какие вакцины использовали

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 615 824,

Coronavac – 4 880 741,

AstraZeneca – 1 632 066,

Moderna – 1 504 701,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson’s) – 20 680.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу

Что известно о бустерной вакцине / инфографика 24 канала

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