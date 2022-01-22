День соборности Украины отмечается сегодня — как сплотить украинцев

22 января отмечается День соборности Украины.

День соборности Украины — фото из открытых источников

Можно ли говорить о соборности украинского общества? Или оно разобщено? Что следует сделать элитам (если таковые есть), чтобы сплотить украинцев? Ответы на эти важные вопросы портал «Комментарии» искал вместе с экспертами.

Государство должно конструктивно работать с разнообразием регионов

По мнению профессора социологии Павла Кутуева, пожалуй, самое главное, что объединяет Украину и ее граждан – это поддержка независимости нашей страны.

«Что могли бы делать власть предержащие, чтобы единства было больше? Думаю, следует всячески способствовать интеграции (в смысле – объединению) украинского общества. Не даром говорят, что единство – в разнообразии. Кстати, эта фраза – United in Diversity (латинское: In varietate Concordia — «согласие в многообразии», «единство в многообразии») является девизом Европейского Союза. Украина — самая большая европейская страна. С разными регионами, многие из которых территориально, демографически, экономически больше, чем некоторые бывшие республики Советского Союза. У этих регионов – свои истории, культурные традиции. И государство должно конструктивно работать с этим разнообразием, – уверен социолог. – Знакомить жителей, в особенности детей, молодежь с культурой и историей разных регионов. Вплетать эту информацию в интересной форме в школьную программу, в учебники. Организовывать образовательные визиты, туристические просветительские путешествия в различные области нашей страны. Особенно для детей, для подрастающего поколения. Чтобы они знали, представляли всё многообразие Украины, всё богатство ее традиций и перспективы развития в будущем».

К сожалению, в этом направлении делается совершенно недостаточно. Если вообще что-то делается, отмечает Павел Кутуев.

Он уверен:

«Чтобы «единство» и «соборность» были не просто пустыми словами и лозунгами, а наполнялись реальным содержанием, следует обеспечить социально-экономическое основание для интеграции украинского общества. А именно – бороться с социально-экономическим неравенством, которое сформировалось в радикальной форме в постсоветскую эпоху. Потому что общество, разделенное на богатых и бедных, может быть единым, соборным только на словах».

Для реальной соборности Украины власть имущие должны осознать и принять, что полноценными и равными друг другу украинцами являются все ее граждане

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко подчеркивает, что территориальная соборность не предполагает соборности общественной.

«Украинское общество разобщено, в первую очередь, потому, что после Евромайдана при внедрении новой украинской идеи власть делала и продолжает делать это жестко, порождая идеологические конфликты по целому ряду направлений: религиозному, языковому, историческому, геополитическому, политическому и даже социальному. Это те «проклятые вопросы», в рамках которых при обсуждении возникает не консенсус, а конфликт – из-за того, что политики консолидируют вокруг себя электорат именно на противопоставлении, а не на объединении (согласно принципу «разделяй и властвуй»)», – поясняет Ева Антоненко.

Она акцентирует, что подобные идеологические изменения, если целью является перепрошивка общества, должны вводиться очень аккуратно и постепенно. А от некоторых стоит и вовсе отказываться в силу необходимости сохранить национальное единство во всём его многообразии.

«Но, видимо, такая цель изначально не стояла. Неумение и нежелание наших политических элит сглаживать существующие и не создавать новые внутриобщественные конфликты – одна из основных их характеристик», – считает эксперт.

По ее мнению, День соборности Украины, хоть и не стал одним из ключевых праздников, наравне с Днем Независимости и Днем Конституции, является крайне политически важным. Ведь он напоминает, что именно сегментация украинского общества по любым признакам приводит к ослаблению государства в целом.

«А украинцы, относящие себя к сегментированным группам, часто разделяют себя и государство. Со своей же стороны, представители власти, вместо разработки стратегии по объединению и отказа от актуализации «проклятых вопросов», только поддерживают и усиливают эту сегментацию, создавая общегосударственную нестабильность и даже повышая риск потери государственности, – говорит Ева Антоненко. – Вследствие чего у украинцев появляется желание уехать из страны туда, где политически и экономически стабильнее, скрывать доходы, чтобы не платить налоги (что равно недоверию государству), нежелание служить в армии и даже ходить на выборы. И в данном случае угроза полномасштабной войны отыгрывает лишь второстепенную и дополняющую роль».

Для реальной соборности Украины власть имущие должны осознать и принять, что полноценными и равными друг другу украинцами являются все ее граждане – вне зависимости от политических, языковых, церковных и прочих предпочтений, уверена эксперт.

«Для сплочения государства необходимо искать точки соприкосновения, а не регулярно актуализировать конфликты. Следует строить гражданскую идентичность на базе идентификации себя с государством и его территорией, а не с идеологическими маркерами», – резюмирует Ева Антоненко.

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