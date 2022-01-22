Искусственный свет в ночное время влияет на развитие рака, считает ученый

«Воздействие света, как искусственного, так и естественного, в период ночного отдыха человека приводит к подавлению продукции гормона мелатонин в организме, что в свою очередь напрямую влияет на развитие опухолевых процессов», — сообщил эксперт.

Он напомнил, что лето является периодом наиболее коротких ночей во всех регионах России, при этом в северных регионах наступают полярные дни, когда солнце может не заходить несколько месяцев, при этом непрерывное воздействие света может стать фактором возникновения онкологических заболеваний.

«Для петербуржцев и живущих на севере этот риск является существенным, потому что белые ночи, как, впрочем, и искусственное освещение ночью, приводят к тому, что повышается риск развития опухоли. И ускоряется старение», — заявил собеседник агентства.

Опыт на крысах

Анисимов описал опыт на крысах, который проводился совместно с Петрозаводским государственным университетом. Крыс содержали в четырех разных световых режимах: стандартном (12 часов света и 12 часов темноты); при постоянном освещении, когда круглые сутки в комнате горел свет; естественном освещении, когда окна не завешивались шторами и свет не зажигался (из окна проникало городское ночное освещение); а также была темная комната, где включался только красный свет для ухода за животными, как в фотокомнате. В каждой группе были подопытные, которые получали гормон мелатонин (который подавляется светом ночью) и еще вводился пептид, который стимулирует выработку мелатонина.

«Оказалось, что при постоянном освещении в круглосуточном режиме ускоряется старение и ускоряется развитие опухолей. Мелатонин и пептид, который стимулирует его выработку, предотвращали это и уменьшали эффект. Причем оба препарата предотвращали не только возникновение опухолей, но и развитие метаболического синдрома (комплекс метаболических, гормональных и клинических нарушений, являющихся факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний), ожирение, инфекционные патологии», — отметил эксперт.

Он добавил, что аналогичные выводы можно сделать и при анализе распространенности некоторых видов опухолей в зависимости от географической широты проживания пациентов. «Было установлено, что чем ближе к северу от экватора, тем выше частота некоторых видов опухолей: рака молочной железы, толстой кишки … снижается частота рака желудка, рака шейки матки», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, если два последних вида опухолей связаны с инфекциями, которые быстрее развиваются в теплом климате, то в отношении других видов опухолей прослеживается четкая связь с подавлением мелатонина. «Это доказано, и освещение очень коррелирует с географической широтой», — сказал эксперт.

Он также рассказал, что израильские коллеги проводили эксперимент, доказывающий эти утверждения – они наложили карту светового загрязнения Израиля на карту частоты рака молочной железы, и эти показатели полностью совпали. Аналогично полностью совпали карты по 164 странам.

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