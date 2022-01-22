Для чего Volkswagen и Bosch создают новый концерн

Концерны Volkswagen и Bosch подписали так называемый «договор о намерениях». Стороны изучают возможность создания предприятия по поставке решений для производства аккумуляторных батарей в Европе.

Источник: avtodream.org

Volkswagen Group и Robert Bosch Group запускают проект, в рамках которого компании планируют разработать промышленные решений для производства аккумуляторных батарей. В планах концернов — предлагать полный спектр процессов и оборудования, необходимых для крупномасштабного выпуска электромобильных АКБ.

В этом союзе концерн Volkswagen выступает как опытный автопроизводитель и будущий ведущий производитель ячеек аккумуляторных батарей, а концерн Bosch — как специалист в сфере автоматизации заводского производства.

В настоящий момент Volkswagen и Bosch сформировали проектную группу, цель которой — к концу 2022 года подготовить все необходимое для создания новой компании.