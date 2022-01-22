Ученые раскрыли необычную связь между тестостероном и спорткарами

Инъекции тестостерона необычным образом меняют поведение мужчин, делая их более склонными к покупке более статусных машин, одеждой часов и других символов благополучия и власти, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

«Опыты на животных показывают, что флуктуации в уровнях половых гормонов часто отражают изменения в социальных статусах самцов и самок. Мы заинтересовались тем, будут ли мужчины так же реагировать на искусственные изменения в концентрации тестостерона, как и самцы обезьян или грызунов», — рассказывает Хилке Плассманн (Hilke Plassmann), маркетолог из Сорбонны в Париже (Франция).

В последние годы ученые начали активно интересоваться тем, как различия в работе разных систем организма влияют на поведение человека и его психологию. К примеру, несколько лет назад биологи выяснили, что мужчины реже испытывают стресс из-за того, что клетки их мозга производят особый фермент, который подавляет эту реакцию, что не характерно для нервной системы женщин.

Достаточно давно среди многих обывателей и ученых существует представление о том, что повышение уровня тестостерона или эстрогена в крови у мужчин и женщин толкает их в сторону вторых «половинок» с ярко выраженными мужскими или женскими чертами. Соответственно, низкая концентрация гормонов имеет обратный эффект – таким людям больше нравятся феминизированные парни и мужеподобные девушки.

Плассманн и ее коллеги раскрыли еще одну необычную особенность того, как половые гормоны управляют поведением мужчин, наблюдая за тем, как менялись предпочтения двух сотен добровольцев, в чье тело они ввели небольшие дозы тестостерона при помощи специального «пластыря». В половине случаев гормон был заменен на «пустышку», но участники опытов этого не знали.

Замерив уровни тестостерона в их крови, ученые предложили студентам просмотреть фотографии нескольких видов одежды, к примеру, джинсов Calvin Klein и Levi’s, и выбрать из них те, которые им больше нравились, и оценить их по десятибалльной шкале. После этого добровольцы должны были просмотреть несколько фотографий «дорогих» часов и машин и их детальные описания, и выделить их определяющие качества.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!