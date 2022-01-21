Токсиколог объяснил, как распознать опасные томаты

Овощи и фрукты в супермаркете и на рыночных прилавках следует выбирать предельно внимательно, поскольку некоторые из них могут оказаться опасными и вызвать отравление.

В качестве примера специалист привел томаты. По словам эксперта, отравление пищевым продуктом проявляется по-разному: речь может идти и об остром течении – «вплоть до госпитализации». «Даже бывали случаи, когда помидор съел – сознание потерял», – поделился подробностями Кутушов.

Собеседник издания перечислил признаки, которые помогут распознать опасные томаты. Токсиколог порекомендовал отказаться от покупки таких овощей.

В частности, как пояснил Кутушов, для обработанных химическими веществами помидоров характерны прожилки белого цвета в мякоти, а также излишняя упругость, отсутствие запаха и «пластиковость». Выращенный в естественных условиях и без применения химии овощ отличается приятным специфическим запахом и ровным красивым цветом, резюмировал врач.

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