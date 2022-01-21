Какой сегодня праздник — 22 января — День Соборности Украины — праздники 22 января — именины 22 января — именинники

22 января, суббота, православные украинцы отмечают память преподобного Евстратия Тарсийского.
22 января — День Соборности Украины
Кроме того, 22 января в нашей стране празднуют День Соборности Украины, одну из наиболее значимых дат для государства.
В 2022 году отмечается 103-яя годовщина провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.
Что празднуют в мире 22 января:
• День дедушки в Польше;
• День празднования Жизни;
• Национальный день светлого брауни и Национальный день южной кухни в США.
Знаменательные события 22 января:
• В 1992 году 22-23 января состоялся I Всемирный конгресс украинцев;
- В 1970 году состоялся первый регулярный полет «Боинга 747» с пассажирами на борту. Самолет вылетел из Нью-Йорка и через шесть с половиной часов приземлился в Лондоне.
• В 1992 году Филиппины признали независимость Украины;
• В 1904 году основание Запорожской областной универсальной научной библиотеки имени А. М. Горького;
• В 1648 году начало национально-освободительной войны украинского народа.
Кто родился 22 января:
• В 1931 году Сэм Кук один из основателей направления соул, музыки афро-американского происхождения;
• В 1788 году Байрон Джордж Ноэль Гордон, английский поэт.
Именины 22 января:
• Католические: Анастасий, Винсент, Виктор, Джозеф, Оронций, Уильям.
• Православные: Антонина, Евстратий, Захария, Никандр, Павел, Пантелеимон, Пахомий, Пётр, Полиевкт, Самей, Филипп.
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