Перечислены 5 вещей, которые надо сделать утром

Перечислены пять простых действий, которые помогут начать утро с ясной головой, хорошим настроением и готовностью противостоять всем преградам трудовых будней.

Зарядка

Физическая нагрузка помогает организму пробудиться и дает ощущение контроля над собственным телом, мыслями, выстраивает порядок в голове, а, следовательно, позволяет сконцентрироваться, окончательно отойти от сна и подготовиться к продуктивному дню.

Стакан воды

За время сна, если человек не работает на износ, его организм не получает ни грамма воды. Обезвоженность вызывает усталость и разбитость.

Тишина

Специалисты рекомендуют сесть и послушать, как ничего не происходит, не шумит и не отвлекает. Эксперты советуют побыть наедине со своими еще не проснувшимися мыслями, не отвлекаясь на посторонний ежедневный шум, которым наполнена жизнь, а затем попробовать отключить внутренний диалог.

Завтрак

Утренний прием пищи очень важен, поэтому лучше всего подзарядиться сложными углеводами. В этом случае энергии хватит надолго, а еда не уйдет в накопление жира.

Чтение

Во время насыщенного рабочего или учебного дня времени на чтение практически не остается. За 5-10 минут можно прочитать около 10-15 страниц книги. Это поможет переключиться, на время выбросить наболевшие рабочие задачи из головы и посмотреть на сложные вопросы с другой стороны.

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