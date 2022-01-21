Названы простые и полезные добавки к утренней каше

Каши – распространенная утренняя еда во многих государствах мира. Овсянка, гречка, перловка обладают различными полезными для здоровья питательными веществами, но без добавок каши быстро надоедают. Блюдо можно сделать еще более полезным, дополнив его определенными продуктами, считают ученые из клиники Майо.

С точки зрения исследователей, богатые клетчаткой продукты имеют целый ряд преимуществ: помогают поддерживать здоровый вес, снижают риск развития сахарного диабета, некоторых видов онкологии и болезней сердца, поддерживают здоровье кишечника, а также снижают уровень холестерина.

Чтобы сделать утреннюю кашу более вкусной и полезной, достаточно добавить туда фрукты, орехи или семена, поскольку в них содержится много клетчатки.

Вместе с тем эксперты предупредили, что переизбыток клетчатки может спровоцировать вздутие живота, спазмы и проблемы с кишечником. По этой причине необходимо знать ежедневную норму клетчатки: для мужчин и женщин моложе 50 лет – это 38 и 25 граммов соответственно, а для мужчин и женщин старше 50 лет – 30 и 21 граммов соответственно.

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