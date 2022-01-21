Королева Елизавета II ищет домохозяйку в один из своих дворцов

Королева Елизавета II ищет домохозяйку на неполный рабочий день для работы в одном из своих королевских дворцов. Об этом сообщает Insider.

Королева Елизавета II — Insider

Ожидается, что соискатели помощника по хозяйству на неполный рабочий день будут работать 20 часов в неделю во дворце Холирудхаус в Эдинбурге. Им будут платить 9,50 фунтов стерлингов, что эквивалентно 12,95 долларов США, новой минимальной заработной плате Великобритании.

«Это ваша возможность использовать свой энтузиазм и интерес к гостеприимству», – говорится в объявлении о работе, опубликованном на доске вакансии The Royal Household.

Несмотря на то, что предыдущий опыт является преимуществом, рекрутеры больше заинтересованы в «проактивном подходе» заявителя и его способности решать проблемы.

Пандемия в общем-то была сложным временем для работников сферы обслуживания. Многие продолжают сталкиваться с клиентами-злоумышленниками, нехваткой персонала и длительными рабочими днями, а также работодателями, настаивающими на низкой оплате труда и плохих условиях.

Национальная минимальная заработная плата Великобритании составляет 8,91 фунта стерлингов для тех, кому более 23 лет и работающих за пределами Лондона, но с апреля 2022 года она вырастет до 9,50 фунтов стерлингов. Это все еще ниже добровольного прожиточного минимума в 9,90 фунтов стерлингов, рекомендованного Фондом прожиточного минимума.

Однако заявители могут быть удовлетворены полным соцпакетом, включающим 33 дня отпуска, 15% пенсионного взноса и доступ к различным заведениям питания и отдыха. Успешный заявитель будет работать четыре дня в неделю с понедельника по воскресенье.

Дворец Холирудхаус, иногда называемый просто Холирудхаус, является официальной резиденцией монарха в Эдинбурге, столице Шотландии. Королева Елизавета, празднующая 70 лет на троне в 2022 году, делит свое время между несколькими дворцами в течение года.

Во время Святой недели, которая длится с конца июня по начало июля, королева ездит на различные встречи в Шотландии и устраивает встречи во дворце.

Чтобы работать во дворце, заявители должны иметь право работать в Великобритании и пройти процесс проверки безопасности, прежде чем работать в королевской семье.

Согласно объявлению, вакансия закрывается 21 января, собеседования должны состояться 31 января.

Как сообщали ранее «Комментарии», сына королевы Великобритании перестанут величать «его высочеством» из-за секс-скандала.

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