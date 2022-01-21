Лох-несское чудовище — Ученые воссоздали его облик ФОТО

Пожалуй,

все слышали легенду о чудовище, которое проживало в шотландском озере Лох-Несс.

Люди, которые утверждали, что видели монстра, описывали его длинную шею и

небольшую голову. Но как предположил ученый Пол Скофилд, настоящий монстр, не

мог бы так долго держать над водой голову.

Лох-несское чудовище (фото из открытых источников)

Исследователь

предполагает, что Лох-несское чудовище имело немного другой облик, нежели тот,

что описывают очевидцы и тиражируют СМИ. Если раньше его сравнивали с плезиозавром

(вымершим видом ящериц-гигантов), то сейчас ученые сомневаются, поскольку

изучили окаменелости одного из видов таких ящериц. Оказалось, если бы Несси

относилась к их виду, но не могла бы так долго держать голову над водой.

Ученый

Пол Скофилд говорит, что маленький череп существа подвергался сильной

гравитации, если оно подымало его слишком высоко. Вместе с коллегами он провел

компьютерную томографию останков эласмозавра и выяснил, что доисторическое

существо опускало голову таким образом, чтобы питаться с морского дна.

Но

на самом деле, доктор Скофилд скептически относится к тому, что Несси

существует, и говорит, что это еще одно доказательство того, что монстр – миф.

Напомним,

что на глубине 200 метров

шотландского озера Лох-Несс, которое славится легендой о древнем чудовище,

зафиксировали загадочную фигуру. И хоть ученые неоднократно опровергали

существование Несси, многим энтузиастам любопытно, что же зафиксировал

гидролокатор круизного судна.

Ранее

издание «Комментарии» сообщало, что ученые на территории Польши обнаружили

останки древнейшего морского чудовища.

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